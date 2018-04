Problemen Argenta nog niet van de baan

De ICT-kopzorgen bij Argenta zijn nog steeds niet van de baan. De bank plant nu om de mobiele app in de lucht te houden van 17 uur tot 21 uur.

Internetbankieren wordt dan toch niet opgestart. Argenta kampt al dagen met problemen aan zijn IT-infrastructuur. Als gevolg konden klanten niet internetbankieren en niet mobiel bankieren via de app. Voorrang werd gegeven aan het betalingsverkeer en de kantoren. Bedoeling was om internetbankieren donderdagavond weer op te starten. Maar de bank ziet daar van af. Wel kan aan mobiel bankieren worden gedaan via de app, vanaf 17.00 uur tot 21.00 uur. 'Het voordeel van een app is dat de capaciteit beter kan worden beheerst', klinkt het. Argenta zegt dag en nacht te werken aan een oplossing. 'Hopelijk kunnen we morgenvroeg zo ruim mogelijk beschikbaar zijn', klinkt het bij de geplaagde bank.