Problemen bij Argenta van de baan

In Kapellen zijn de afgelopen maanden heel wat horeca- en kledingzaken verdwenen door faillissementen, zowel in het winkelcentrum Promenade als in de Kapels winkelstraten. Er is op dit moment heel wat leegstand, vooral in de Dorpsstraat. Maar de gemeente doet extra inspanningen om van Kapellen toch een aantrekkelijke winkelomgeving te maken.