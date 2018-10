De wachttijden zijn zo goed als opgelost. Het stembureau blijft dus niet langer open.

Enkele kiesbureau's in de Antwerpse regio hadden problemen op op te starten. Maar de problemen zijn intussen overal zo goed als opgelost. Toch moest mens soms lang aanschuiven.

"Bij het opstarten hebben we ernstige problemen gehad", zegt Peter Buelens, voorzitter stembureau 9 in Wildert. (Essen) "We stelden het vast op het ogenblik dat de bijzitters en getuigen als eerste hun stem wilden uitbrengen. Al vrij snel bleek dat het niet mogelijk was om in te scannen op de stembus. De gemeente werd onmiddellijk gecontacteerd maar zij konden ons niet direct helpen. Een specialist in computer en softwear is ons toen komen bijstaan. Dat heeft veel tijd in beslag genomen. Uiteindelijk bleek dat de scanner ook stuk was. Daardoor moesten we het elektronisch stembureau telkens stopzetten en alles opnieuw moesten opstarten, wat zo'n 15 minuten in beslag neemt.

Na een uur werd beslist om de mensen door te verwijzen naar een ander stembureau. Maar ook dat heeft natuurlijk zijn consequenties wanneer we straks onze PV's moeten opstellen.

Uiteraard waren de mensen daar niet tevreden mee. "Toch had ik de indruk dat iedereen er toch vrij gelaten bij was", zegt de voorzitter. "Sommige mensen moesten gaan werken en konden hun stem niet uitbrengen. Hun oproepbrief werd afgestempeld en zij mochten vertrekken zonder effectief gestemd te hebben. Dat zal zo ook in het proces verbaal, dat daarvoor moet worden opgesteld, vermeld worden. Ik neem aan dat dit ook zonder gevolg zal zijn. Ze konden immers niets doen aan die technische storing."

Ook op Linkeroever in kantoor 25 in de Louis Paul Boonlaan waren er problemen en moest men tot 2 uur aanschuiven.

Of het stembureau straks langer zal openblijven is nog niet bekend. "Die instructie ga ik straks pas krijgen", zegt Buelens. "Op dit ogenblijk is men dit nog aan het uitzoeken of we wel degelijk langer mogen openblijven. Momenteel verloopt alles weer normaal. De wachttijden bedragen nu zo'n 45 minuten."

Voor mij was het een bijzondere dag", zegt de voorzitter nog. "Het enige wat ik niet wilde meemaken waren opstartproblemen, maar dat is dus toch gebeurd. Mijn nachtmerrie is dus toch een beetje waarheid geworden. Ik ben blij dat de stemmers er redelijk rustig onder gebleven zijn."

(bericht en foto : Margot tilborghs)