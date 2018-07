In Wommelgem en Wijnegem zitten een aantal mensen zonder electriciteit. Werknemers van Eandis zijn ter plaatse op het probleem op te lossen.

Het probleem is ontstaan in de Adolf Mortelmansstraat in Wommelgem. Oorzaak zou een probleem met de laagspanning zijn. Ook in Wijnegem zitten is de stroom uitgevallen op enkele kruispunten.

