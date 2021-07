Proces gestart rond gruwelijke moord op loodgieter uit Lint

In Antwerpen heeft het hof van beroep maandag het wrakingsverzoek tegen de voorzitster van de raadkamer in Hasselt in de zaak-Sanda Dia behandeld. Advocaat Joris Van Cauter kwam zijn verzoek toelichten en kreeg de steun van advocaat Walter Damen. De advocaat-generaal van het openbaar ministerie vindt de wraking niet nodig. Op maandag 28 juni neemt het hof een beslissing. De raadkamer in Hasselt moest normaal gezien op 7 juni beslissen wie van de achttien Reuzegomleden voor de strafrechter moet verschijnen voor de fatale doop van Sanda Dia. Advocaat Joris Van Cauter, die een van de Reuzegommers verdedigt, diende echter net voordien een wrakingsverzoek in tegen de voorzitster van die raadkamer. Volgens Van Cauter toonde de voorzitster zich vooringenomen in communicatie die ze hem bezorgde. Opvallend: Van Cauter kreeg steun van advocaat Walter Damen, die een andere Reuzegommer verdedigt. 'De zaak kan niet verder met deze magistraat', vindt Damen. 'Iedereen wil dat deze zaak behandeld wordt, maar het moet wel juridisch correct zijn.' Het openbaar ministerie vroeg het hof om het wrakingsverzoek niet in te willigen. Sven Mary, advocaat voor de burgerlijke partij, wilde na afloop niet (opnieuw) met modder gooien naar zijn collega's en noemde Van Cauter 'een sympathieke heer die even zijn subtiliteit was verloren'. 'Ik heb geen enkel probleem met het principe dat men heeft willen wraken, als men dat als advocaat nodig acht is dat zijn taak', aldus Mary. 'Er zijn een aantal zaken waarover dient nagedacht te worden en dat gaat het hof ook doen.' Mary vond het naar eigen zeggen wel opvallend dat weinig andere advocaten van de verdediging - op Damen na - openlijk het wrakingsverzoek steunden. Dat de beslissing van het hof van beroep pas op maandag 28 juni valt, betekent in principe ook dat de raadkamer in Hasselt de zaak niet op die dag zal kunnen behandelen. 'Dat was utopisch', zegt Mary over dat laatste. 'Wat de beslissing van het hof ook zal zijn, we gaan naar september. Hopelijk worden er dan geen brieven meer geschreven om gewoon te melden dat we dan gaan aanvatten. Want daar gaat het uiteindelijk toch om: er is geen schijn van partijdigheid, het is gewoon voor de goede rechtsorde geweest.