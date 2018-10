Proces groepsverkrachting van Nederlandse vrouwen wordt in november behandeld

De correctionele rechtbank van Antwerpen behandelt op 9 november de zaak van vier jongemannen die vervolgd worden voor de verkrachting in groep van twee jonge Nederlandse vrouwen in hun hotel in Antwerpen. Dat werd vandaag beslist op een inleidende zitting.

De slachtoffers, 20 en 21 jaar, brachten in het voorjaar een weekendje in Antwerpen door. Ze waren in de nacht van 16 op 17 maart naar nachtclub Roxy op het Eilandje geweest. Beklaagden Mohamed S. en Lamine N. hadden de vrouwen een lift terug naar hun hotel gegeven en zouden hen daar verkracht hebben. In de loop van de nacht werden ook Tijani D. en Eliel B. in de hotelkamer binnengelaten en ook zij zouden zich aan de vrouwen vergrepen hebben.

Toen de slachtoffers de volgende ochtend wakker werden, merkten ze dat hun gsm's en geld verdwenen waren en dat hun kamer doorzocht leek. Ze spraken het hotelpersoneel daarover aan en vernamen dat er een aantal jonge kerels van Afrikaanse origine bij hen op de kamer was geweest. De vrouwen konden zich van de voorbije nacht nog maar weinig herinneren. Wellicht werden ze bedwelmd. De politie trof een ballon aan die mogelijk gebruikt werd om hen lachgas toe te dienen. Toen Mohamed S. later die dag terug naar het hotel ging, werd hij gearresteerd. Hij bekende dat er seksuele contacten waren geweest, maar die gebeurden volgens hem met toestemming. Later werden ook de drie andere beklaagden opgepakt. Zij beriepen zich op hun zwijgrecht of ontkenden de verkrachting. De twee slachtoffers en ook het hotel waar de feiten gebeurd zijn, hebben zich burgerlijke partij gesteld tegen de beklaagden.