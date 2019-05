Proces Guy Van Sande uitgesteld wegens tekort aan rechters (VIDEO)

Het proces rond acteur Guy Van Sande over het bezit en de productie van kinderporno wordt uitgesteld. De correctionele rechtbank in Veurne kampt met een tekort aan rechters.De acteur uit Edegem werd drie jaar geleden al aangeklaagd. Alles draait om een chatroom, waarin hij kinderporno verspreidde. Zijn rechtszaak zou nu woensdag van start gaan, maar de rechtbank heeft laten weten dat dat uitgesteld moet worden. De advocaten van de slachtoffers vinden dat een kwalijke zaak. Maar ook Sven Mary, de advocaat van Guy Van Sande, is er niet gelukkig mee