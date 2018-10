Proces over geweld tegen politie op Turnhoutsebaan uitgesteld

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft het proces over de onlusten op de Turnhoutsebaan in Borgerhout uitgesteld, omdat een van de beklaagden gisteren nog van advocaat is veranderd en die had meer tijd nodig om het dossier voor te bereiden.

De zaak wordt nu op 6 november behandeld. Twee politieagenten van het fietsteam werden op 1 september 2017 belaagd door omstaanders, toen ze een vrouw wilden arresteren. Ze had gevaarlijk rijgedrag vertoond en was aan hoge snelheid in de richting van de agenten gereden. Op het laatste nippertje was ze de Jaak De Braeckeleerstraat ingedraaid, een zijstraat van de Turnhoutsebaan, om daar tegen een metalen beugel te botsen.

De arrestatie verliep niet van een leien dakje, omdat de agenten door verschillende omstaanders belaagd werden. Een agent was daardoor drie dagen arbeidsongeschikt. Op basis van het beschikbare beeldmateriaal probeerde de politie de amokmakers te identificeren. Oilid D. was de eerste die gearresteerd werd. Hij zou één van de inspecteurs een harde trap in het kruis hebben gegeven en zou ook met een projectiel gegooid hebben, maar ontkende dat.

Enkele dagen later werd Hamza T. gearresteerd. Ook hij betwistte dat hij geweld had gebruikt. Later werden ook nog Adnane E.A., Mohamed E.J. en Najib E.Y gearresteerd. De vijf jonge kerels uit Borgerhout worden vervolgd voor het toebrengen van slagen en verwondingen, weerspannigheid en bendevorming. De burgerlijke partijen - de twee agenten van het fietsteam, de stad Antwerpen en de lokale politie - eisen ieder 750 euro schadevergoeding.