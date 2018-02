Proces ‘Roofmoord in Hoboken’ uitgesteld

Het hof van beroep in Antwerpen heeft het proces over de roofmoord op cafébaas H.B. (47) vandaag uitgesteld tot er meer duidelijkheid is van het Grondwettelijk Hof over de bevoegdheid van de correctionele rechtbank in moordzaken en de maximumstraf die kan worden opgelegd.

De ministerraad heeft onlangs een verzoekschrift ingediend bij het Grondwettelijk Hof met de vraag om daar meer duidelijkheid over te verschaffen. In afwachting van een uitspraak werd het proces uitgesteld naar 21 maart.

Het levenloze lichaam van H. B. werd op 26 april 2016 aangetroffen in café Draaiboom in Hoboken. De uitbater was met negen messteken gedood en de kassa, de bingokasten en zijn portefeuille waren leeggeroofd.

S.S. en Y.H. kwamen al snel als verdachten in beeld. Ze ontkenden allebei dat ze gestoken hadden en schoven de schuld in elkaars schoenen. S.S. gaf wel toe dat hij het slachtoffer bestolen had, omdat hij veel geld verspeeld had op de bingokasten van het café.

S.S. en Y.H. werden in eerste aanleg veroordeeld tot respectievelijk 30 jaar en 25 jaar cel voor roofmoord.

Drie kompanen, die ook aanwezig waren in het café, kregen celstraffen tot een jaar voor schuldig verzuim. Zij wisten dat het slachtoffer in gevaar was, maar hadden niets ondernomen om hem te helpen. De drie staan in beroep niet meer mee terecht.