Proces roofmoord Leopoldine De Decker hervat na 'coronastop' van 7 weken

Na een schorsing van zeven weken door de coronacrisis is vanochtend het assisenproces over de roofmoord op Leopoldine De Decker hervat. Alle juryleden waren opnieuw aanwezig. Niemand had het coronavirus als excuus gebruikt om niet meer te moeten zetelen. Voorzien van een mondmasker en op anderhalve meter afstand van elkaar namen de twaalf juryleden en de vier reservejuryleden plaats in de plechtige zittingszaal van het hof van beroep.