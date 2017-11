Proces tegen Omega Diamonds moet worden overgedaan

Het Hof van Cassatie heeft vandaag het arrest verbroken dat het Antwerpse hof van beroep had uitgesproken over de miljardenclaim van Douane en Accijnzen tegen het diamantbedrijf Omega Diamonds en elf medebeklaagden.

In zijn arrest had het hof van beroep geoordeeld dat het reglementeren van de invoer van ruwe diamant door vergunningen in strijd is met het Europees recht en de miljardenclaim moest afgewezen worden maar volgens het Hof van Cassatie heeft het Antwerpse hof een te beperkt onderzoek gevoerd van de feiten. Het hele dossier moet nu opnieuw gepleit worden voor het Gentse hof van beroep. “Omega Diamonds kijkt met vertrouwen naar de verdere rechtsgang en is ervan overtuigd dat het Gentse hof van beroep de vrijspraak van zijn Antwerpse collega’s zal volgen”, zegt meester Joris Bultheel, de advocaat van het bedrijf.