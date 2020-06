De op één na laatste officiële schooldag was het vandaag. En dat is uiteraard toch wel een einde in mineur geworden door de coronacrisis. Zeker voor zij die afstuderen en na zes jaar de school verlaten. Normaal zou dit een hele feestweek geweest zijn, maar dat zit er natuurlijk niet in. Veel scholen doen toch hun best om een bescheiden proclamatie te geven. Zoals het Annuntia-instituut in Wijnegem.