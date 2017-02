Proefproject fietsparkeren in fietsvakken

Dit voorjaar start de stad op vijf locaties met het uittesten van fietsparkeervakken. Dat zijn aangeduide zones op het openbaar domein waar fietsers hun fiets voor een korte periode los kunnen parkeren. De vijf plaatsen zijn speciaal uitgekozen: er zijn veel winkels of horecazaken en er passeren veel mensen. Op dat soort locaties is er nood aan plekken waarop fietsen kort geparkeerd kunnen worden. Dit proefproject is opgenomen in het fietsactieplan 2017.

Fietsers in de stad willen hun fiets op verschillende manieren kunnen parkeren. Voor langere periodes kunnen ze terecht in de ondergrondse bewaakte inpandige fietsenstallingen. Voor het meepikken van een film of om enkele uurtjes te gaan sporten zijn de bovengrondse fietsenstallingen (fietsbeugels of nietjes) ideaal.

Wie kort binnenspringt bij de schoenmaker, iets afhaalt of een terrasje doet, wil zijn fiets snel wegzetten. Liefst op een plek waar hij die fiets ook in het oog kan houden. Koen Kennis, schepen voor mobiliteit: “Om het parkeren van deze fietsen beter te organiseren richt de stad fietsparkeervakken in. Er komt zo ook meer ruimte vrij voor de voetgangers in deze straten.”

Proefperiode op vijf locaties in de stad

In de loop van dit voorjaar brengt de stad in de Statiestraat, de Everdijstraat, het kruispunt van de Prekersstraat en de Lange Vlierstraat, op De Keyserlei en op de Meir fietsparkeervakken aan. Zo een vak wordt afgebakend door een dikke witte markeringslijn. In het vak staat een grote P met een pictogram van een fiets.

In het najaar wordt het project geëvalueerd en kunnen er nog fietsparkeervakken in andere straten bijkomen.