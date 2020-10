Proefproject ‘Recyclagepark op afspraak’ start in Rumst vanaf 19 oktober

IGEAN start vanaf maandag 19 oktober a.s. met een proefproject waarbij het recyclagepark van Rumst enkel nog bezoekers zal ontvangen na afspraak.

De gemeente Rumst neemt deze beslissing om een kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen blijven aanbieden aan onze inwoners. "Op die manier zetten we onze beschikbare medewerkers efficiënt in en proberen we continuïteit in tijden van corona te garanderen. De reden dat we in april de parken opnieuw openden en ervoor kozen om dit zonder afspraak te doen, had voornamelijk een technische reden. Het toegangscontrolesysteem was nog niet geautomatiseerd, vergde een grote extra personeelsinspanning en kon geen garanties bieden voor een voldoende hoge doorstroming van onze bezoekers. Dankzij de ondertussen volledig geautomatiseerde software van onze toegangscontroleleverancier kunnen de reservaties van inwoners automatisch worden opgenomen in de toegangssoftware en is er dus geen bijkomende handeling van de parkwachter nodig. Alle initiële struikelblokken zijn dan nu ook van de baan." staat in het persbericht van Igean.

Ik wil een afspraak maken, hoe doe ik dat?

Niet alleen inwoners uit Rumst, maar ook inwoners uit de cluster zuid (o.a. Aartselaar, Boechout, Boom, Hove, Kontich, Lint en Niel) kunnen hun afspraak op het recyclagepark van Rumst reserveren. ? Inwoners kunnen vanaf woensdag 14 oktober a.s. eenvoudig hun afspraak inplannen via de reservatietool op de website igean.mijnrecyclagepark.be of via de startpagina van IGEAN milieu & veiligheid. Telefonisch kan ook via 03/350 08 14 (elke werkdag van 8u-12u en 13-16u45)

(bericht en foto : Igean)