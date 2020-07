Bij een ongeval in de Kerkeveldstraat in Wilrijk is vanmiddag een elektrische wagen van Tesla uitgebrand. De bestuurder verloor de controle over zijn stuur en raakte lichtgewond. Om de brand onder controle te krijgen, liet de brandweer de wagen onderdompelen in een container met water. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.