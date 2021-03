Professor Goossens heeft snelle speekseltest klaar

Professor microbiologie Herman Goossens heeft zelf een speekseltest ontwikkeld die onmiddellijk resultaat geeft of iemand besmet is met het nieuwe coronavirus of niet. De speekseltest is vorige week al 'discreet' gebruikt op drie scholen: in Diest, Kortrijk en Antwerpen, zo verklaarde hij vandaag voor de bijzondere commissie COVID-19 van de Kamer.

Volgens Goossens heeft deze test het voordeel dat hij door leraars en leerlingen zelf gehanteerd kan worden. 'Ik denk dat we hiermee snel zullen kunnen versoepelen in het onderwijs', klonk het. Voor de test moet men via een kleine trechter speeksel in een buisje brengen. In de buis wordt het speeksel gemengd met een reagens. Het resultaat zou onmiddellijk bekend zijn.

Goossens, die ook voorzitter is van de taksforce testing, hoopt dat er volgende week dinsdag een openbare aanbesteding kan gelanceerd worden om deze speekseltesten op de scholen in Vlaanderen uit te rollen.

