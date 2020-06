Programma van de Zomer van Antwerpen

Van 1 juli tot en met 30 augustus vindt de 26e editie van Zomer van Antwerpen plaats: dans en theater op verrassende locaties, circusperformances op de Zomerbar, comedy, lokale bands op Muziek in de Wijk en een lawine aan jonge creatievelingen in de Zomerfabriek. Het volledige programma werd zojuist bekend gemaakt.



De bijzondere omstandigheden maken van dit festival een editie als geen ander. Dat kaderde ook schepen van cultuur Nabilla Ait Daoud in haar speech tijdens de persconferentie.

“We staan aan de vooravond van een bijzondere zomer. Een zomer waarin we cultuurbeleving, evenementen, ontspanning,… anders moeten organiseren en anders zullen beleven. En hoewel de sector – ook in deze moeilijke periode – creatief en enthousiast met een digitaal aanbod aan de slag ging, gaat er niets boven het ‘echte werk’. Zowel voor artiesten, die hard gewerkt hebben om de verwondering en belangstelling van hun publiek te voelen, als voor het publiek zelf, waar toch de beleving enorm belangrijk blijft. Ik ben blij dat de Zomer van Antwerpen, al jaren een gewaardeerde partner van de stad, ook in deze moeilijke periode mee de schouders zet onder een goed gevuld zomerprogramma. Het rijk en divers aanbod, dicht bij onze inwoners en op verschillende plekken in onze stad, is precies wat we nodig hebben om opnieuw leven in de brouwerij te brengen!”



Er zijn heel wat nieuwe creaties in een lange speelreeks te zien. Laika en Zefiro Torna maken een mysterieus laboratorium vol kruiden en muziek, Studio ORKA bouwt een nooit geziene accordeon, MartHa!tentatief & Jaouad Alloul vertellen over liefde, familie en vergiffenis, Circus Ronaldo doet aan cinema en Company NOI danst een ode aan alle vrouwen.

De Zomerbar is dit jaar dé plek om jong circustalent te ontdekken. Week na week duiken er kleine voorstellingen op in openlucht waarin acrobaten, jongleurs en ander circusvolk het beste van zichzelf geven.



De programmatie van Zomerfabriek werd opnieuw via een Open Call uit handen gegeven aan jonge, ondernemende Antwerpenaars. Van 1 juli tot en met 30 augustus bruist het terrein van deze oude gasfabriek met theater, workshops, loungy dj sets, hiphop van eigen bodem, podcasts, audiovisuele installaties en meer. En natuurlijk zijn The Classics, Grab The Mic en de Jam Sessions er weer bij. Het programma vind je op www.zomerfabriek.be



Muziek in de Wijk passeert in juli en augustus op tien Antwerpse pleinen. Bands van ver weg maken plaats voor lokale topacts. Nieuw deze editie is de bijdrage van Antwerpse comedians.

De terugkeer van Cinema Urbana zal door velen worden toegejuicht. De gratis openluchtcinema is van 5 tot en met 29 augustus te vinden op het nieuw aangelegde deel van de zuidelijke Scheldekaaien met een reeks hoopvolle en inspirerende films, in samenwerking met JEF.



Zomer van Antwerpen kijkt uit naar deze bijzondere editie, een die er niet zou zijn gekomen zonder de creativiteit en energie van de artiesten, en de gewaardeerde ondersteuning van Stad Antwerpen en al de stadsdiensten.



Voor iedereen is dit de eerste keer dat deze situatie zich voordoet, het organiseren van activiteiten is in samenwerking met de veiligheidsdiensten. Er heerst een constructieve sfeer, maar dan nog is dit onderwerp van voortschrijdend inzicht en kunnen programmaonderdelen worden teruggeschroefd in functie van de volksgezondheid.



De 26e editie van Zomer van Antwerpen vindt plaats van 1 juli tot en met 30 augustus 2020. Het programma bevat, naast voorstellingen waar tickets voor gekocht dienen te worden, ook veel gratis optredens. Het volledige programma is te vinden op www.zva.be

Tickets voor voorstellingen zijn verkrijgbaar vanaf 18 juni 10u, online op www.zva.be en telefonisch via +32 3 224 85 39

(foto Facebook Circus Ronaldo)