Pronkstuk is weer thuis in Rubenshuis

In het Rubenshuis hebben ze een van hun pronkstukken terug. ‘De kunstkamer van Cornelis van der Geest’ is gerestaureerd. De originele verflaag is blootgelegd en geeft details prijs die jarenlang verborgen waren. De grootste uitdaging was echter de drager. Het paneel leed eeuwenlang onder interne spanningen met herhaaldelijke schade als gevolg. Er werd een secundaire drager op maat ontwikkeld, gebaseerd op een innovatieve techniek uit de luchtvaartsector. Met de terugkeer van ‘De kunstkamer van Cornelis van der Geest’ gaan de laatste weken in van Ben van Beneden als directeur van het Rubenshuis. In september gaat hij met pensioen.

De kunstkamer van Cornelis van der Geest is één van de pronkstukken uit de collectie van het Rubenshuis. Het werk van Willem van Haecht (1593–1637) staat op de Vlaamse Topstukkenlijst én op de CODART Canon, een lijst van de 100 belangrijkste meesterwerken uit de Noord- en Zuid-Nederlandse kunst (1350–1750).



In april 2019 vertrok het werk naar het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) te Brussel voor onderzoek en restauratie. Dat onderzoek bracht een bijzonder complexe materiële geschiedenis aan het licht. Het eikenhouten paneel is opgebouwd uit zeven horizontale en één verticale plank die in tegengestelde richting krimpen en uitzetten. Deze voortdurende interne spanning leidt tot barsten, openstaande voegen en zichtbare beschadigingen in de verflaag. De houten drager en de verflaag zijn nauwgezet gerestaureerd. De frisse, originele kleuren zijn weer zichtbaar.

De complexe betekenis van het schilderij wordt verrijkt met nieuwe wetenschappelijke inzichten door Ben van Beneden. Tijdens het Cultuurweekend (op 27, 28 en 29 augustus) worden die tijdens publiekslezingen toegelicht. Met de terugkeer van De kunstkamer van Cornelis van der Geest gaan de laatste weken in van Ben van Beneden als directeur van het Rubenshuis. Hij gaat in september met pensioen.



De kunstkamer van Cornelis van der Geest is terug te zien in het Rubenshuis, Wapper 9-11, 2000 Antwerpen. Tickets voor het museum en voor de lezingen tijdens het Cultuurweekend via www.rubenshuis.be.