Pronkstukken gestolen uit heemmuseum Wommelgem

De heemkundige kring van Wommelgem zit in zak en as, want afgelopen maandag drongen onbekenden binnen in hun museum in het Fort van Wommelgem. De inbrekers gingen aan de haal met een paar absolute topstukken uit de collectie. De voorzitter van de heemkundige kring vermoedt dus dat de dieven goed wisten waarnaar ze op zoek waren.