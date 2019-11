Louis De Vries heeft vandaag zijn boek officieel voorgesteld in het legendarische Pannenhuis op het Conscienceplein, dat nu Bohm & Berkel heet. Ooit organiseerde De Vries nog een optreden van Pink Floyd in het Pannenhuis. Louis De Vries die een grote rol speelde in het voetbal als manager van onder meer Antwerp, Germinal Beerschot en nu Lokeren, verdiende aanvankelijk zijn sporen in de muziekbusiness waar hij samenwerkte met onder meer The Pebbles, Sofie, Raymond van het Groenewoud en Boogie Boy. Vanmiddag allemaal aanwezig. Lokeren-trainer Glenn De Boeck was er ook, maar of die morgen nog in het boek staat, is twijfelachtig.