Protest tegen Iraans regime aan Justitiepaleis

Voor het Antwerpse hof van beroep start vandaag het proces in beroep over de verijdelde bomaanslag op een bijeenkomst van een Iraanse verzetsbeweging in 2018. Onder meer een koppel van Iraanse origine uit Wilrijk staat terecht. De twee moesten de aanslag plegen. Aan het Justitiepaleis op de Bolivarplaats verzamelden vanochtend tegenstanders van het Iraanse regime om te protesteren. Het koppel uit Wilrijk werd ruim drie jaar geleden tegengehouden in Sint-Pieters-Woluwe met springstof en een ontstekingsmechanisme in hun auto. Ze wilden een aanslag plegen op een congres van een Iraanse verzetsbeweging in de buurt van Parijs. Begin februari werden ze schuldig bevonden aan poging tot terroristische moord en lidmaatschap van een terroristische groep. De twee gingen in beroep en dat proces in beroep vindt dus vandaag en morgen plaats.