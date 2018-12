In meer dan zestig bilbliotheken vond gisteravond Het Groot Dictee Heruitgevonden plaats. Het dictee is een speelsere vorm van het Groot Dictee Der Nederlandse taal, dat stopte in 2016. In Antwerpen konden taalvirtuozen en dicteeliefhebbers terecht in het Divamuseum of in biblotheek De Poort in Berchem. Gastvrouw en gastheer waren Sigrid Spruyt en Guy Mortier.