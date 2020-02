In Zoersel hebben bewoners geprotesteerd tegen de straatnaam Cyriel Verschaevelaan.

Volgens de actievoerders is het 'de schandplek van de gemeente'. Cyriel Verschaeve was een Vlaams priester-schrijver-dichter die na collaboratie in de Tweede Wereldoorlog ter dood werd veroordeeld. Vorige week werd in Kortrijk beslist om de straat vernoemd naar Verschaeve te veranderen.