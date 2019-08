In Wilrijk groeit er protest tegen de verdere verkaveling van het Neerlandpark. De groene long langs de Krijgslaan werd tien jaar geleden mooi aangelegd en is populair bij wandelaars en fietsers. Nu komt er een groot nieuwbouwproject, tot diep in het hart van het park. Buurtbewoners willen dat hun stukje groen onaangetast blijft en dienen bezwaarschriften in tegen de nieuwbouw.