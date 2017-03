Protest van Hallenaars tegen de gemeentelijke bouwplannen

In Halle-Zoersel drukken bewoners in een open brief hun ongenoegen uit over de bouwplannen van de gemeente. Op een week tijd verzamelden de initiatiefnemers 350 handtekeningen.

Enkele bezorgde burgers hebben eind januari een open brief verspreid in het Dorpscentrum van Halle, met daarin een synthese van de plannen van het bestuur en vier concrete alternatieve voorstellen op het vlak van verkeersveiligheid, wonen, socio-culturele initiatieven en zorgvuldig patrimoniumbeheer. De initiatiefnemers ontvingen liefst 350 handtekeningen op één week tijd. De alternatieven die in de open brief werden voorgesteld, werden quasi unaniem onderschreven door de inwoners van Halle, laat het comité weten in een persbericht. Het kleine initiatief van enkele bezorgde burgers is zo ondertussen uitgegroeid tot een beweging die het bestuur met klem verzoekt om rekening te houden met de bezwaren en voorgestelde alternatieven van de Hallenaars.

In het bijzonder het plan om een ‘Dorpszaal’ te bouwen in de pastorijtuin stoot op veel verzet, blijkt uit de reacties op de Open Brief. Niet alleen omdat daardoor de prachtige pastorijtuin wordt vernield, ook omdat parkeerproblemen zullen ontstaan en de bestaande verkeersdrukte en manifeste verkeersonveiligheid zullen toenemen.

Als alternatief willen de inwoners het bestaande zaal ‘Sint-Maarten’ in de Lindedreef behouden, zij het herbouwd of aangepast aan actuele normen. Maar dat druist dan weer in tegen de gemeentelijke plannen op deze site, waar het bestuur 27 sociale huurwoningen wil bouwen, waardoor de zaal niet langer in de Lindedreef kan blijven. De Hallenaars zijn voorstander van een kleiner aantal woningen in combinatie met een nieuwe/vernieuwde zaal op de site Lindedreef, wat ook beter is vanuit het oogpunt van sociale cohesie.

De onvrede heeft diepgang gekregen door de aanblik van het inmiddels uit de grond gerezen nieuwe schoolcomplex dat achter het dorpsplein in aanbouw is. De omvang van de school en vooral de immense sporthal inspireerde de buurtbewoners tot de benaming ‘Hallecatraz’ en deed ze te laat beseffen dat zij onvoldoende over de draagwijdte en de impact van dit project geïnformeerd waren.

Daarbij komt dat de gemeente felle kritiek krijgt voor de afwezigheid van heldere visie inzake de verkeersveiligheid. De voorgestelde verkeersaanpassing rondom deze nieuwe school is daar een voorbeeld van. Niet-consistent, klinkt het, ondoordacht en uiteindelijk vooral een gevaar straks voor de kinderen. Nu ook hier blijkt dat de betrokken buurtbewoners niet geïnformeerd werden, laat staan betrokken in een behoeftenonderzoek, is volgens velen de maat vol.