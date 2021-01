Provinciaal Vormingscentrum Malle als vaccinatiecentrum eerstelijnszone Voorkempen

Lokaal bestuur Wijnegem maakt samen met de gemeenten Brecht, Malle, Schilde, Zandhoven en Zoersel deel uit van de eerstelijnszone Voorkempen. In overleg met de 6 gemeenten en de eerstelijnszone is beslist om 1 vaccinatiecentrum voor de hele zone in te schakelen, namelijk het Provinciaal Vormingscentrum in Malle. Dit is zowel logistiek als operationeel de meest interessante site om maximaal te ondersteunen in het zo snel en efficiënt mogelijk vaccineren van heel de volwassen bevolking van de zone.

De komende dagen en weken zal het Provinciaal Vormingscentrum in Malle (Smekenstraat 61, 2390 Malle) dus ingericht worden tot vaccinatiecentrum zodat het de inwoners van Brecht, Malle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel kan ontvangen om hun coronavaccin te krijgen volgens het faseplan. De locatie is zowel logistiek als financieel een weloverwogen keuze. Het gebouw kan meteen in gebruik genomen worden, er is voldoende ruimte en heel wat materiaal is er al voor handen, wat de logistieke voorbereidingen vereenvoudigt.

“De provincie Antwerpen is tevreden dat we met het aanbod van deze locatie onze lokale besturen kunnen ondersteunen bij de logistiek veeleisende organisatie van de vaccinatie van hun inwoners”, geeft gedeputeerde Luk Lemmens aan.

De ligging in de eerstelijnszone is dusdanig centraal dat vanuit elke uithoek de afstand beperkt is voor de inwoners. Bovendien is het vlot bereikbaar met zowel het openbaar vervoer als de auto en heeft het een ruime parking. De verschillende gemeenten willen voor de vaccinatie zo dicht mogelijk naar de burger gaan en zullen dus maximaal inzetten op mobiliteit om de inwoners tot daar te krijgen.

De eerstelijnszone en gemeenten bereiden zich al een tijdje voor om alle inwoners van de zone vlot en snel te kunnen vaccineren. De goede samenwerking in de eerstelijnszone tussen de gemeenten, de huisartsenkring, apothekers, thuisverpleging, ziekenhuis,… zorgt er nu voor dat er de komende dagen en weken snel gehandeld kan worden.

Wie wanneer een vaccin zal krijgen is opgedeeld in fasen. Op www.laatjevaccineren.be staat meer info over de volgorde van vaccineren. Inwoners zullen opgeroepen worden en krijgen nog meer concrete informatie.

Foto: Harry Hendrickx (gemeente Malle) – Johan Mutert (Provinciaal Vormingscentrum) – Vicky Van Camp (ELZ Voorkempen) – Sven Beersmans (ELZ Voorkempen) – Ivo Wynants (gemeente Wijnegem) – Pieter Poriau (ELZ Voorkempen) – Luc Lemmens (provincie Antwerpen) – Luc Van Hove (gemeente Zandhoven) – Sven Deckers (gemeente Brecht) – Dirk Bauwens (gemeente Schilde) – Liesbeth Verstreken (gemeente Zoersel)