Provinciale bakfiets als alternatief voor dienstauto

Het provinciebestuur van Antwerpen breidt haar fietspool voor werknemers uit met een bakfiets. Deze robuuste fiets met elektrische ondersteuning is ideaal om materiaal te vervoeren over een fietsbare afstand. Wim Peetermans, controleur van werken, droeg het idee van de bakfiets aan. Intussen kunnen provinciale medewerkers een bakfiets in provinciale kleuren ontlenen voor dienstreizen ver en dichtbij.

Het provinciebestuur van Antwerpen kocht een bakfiets met elektrische ondersteuning zodat medewerkers voor dienstverplaatsingen kunnen kiezen voor een bakfiets als volwaardig alternatief voor de dienstauto.

Gedeputeerde bevoegd voor facilitaire dienstverlening Ludwig Caluwé is opgezet met de nieuwe aanwinst voor de fietspool: “De bakfiets is een mooie aanvulling van de provinciale fietspool, die voorheen al bestond uit gewone fietsen en enkele elektrische fietsen voor langere verplaatsingen. We willen onze medewerkers maximaal kansen bieden om voor dienstverplaatsingen alternatieven voor de auto te gebruiken. Als medewerkers files vermijden en zo tijd winnen door werkverplaatsingen met de fiets te maken, is dat een goede zaak.”



Foto: Gedeputeerde Caluwé probeert de provinciale bakfiets uit - Copyright: Dirk Laenen voor provincie Antwerpen