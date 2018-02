Provinciale belastingbrief digitaal

De provincie Antwerpen verstuurt jaarlijks zo’n 660.000 aanslagbiljetten voor gezinnen. Wie zich voor 16 februari registreert op het online belastingportaal, ontvangt in 2018 voor het eerst zijn provinciaal aanslagbiljet digitaal. Gedeputeerde bevoegd voor Financiën, Ludwig Caluwé vindt het een logische stap: “Online dienstverlening is efficiënter, goedkoper en beter voor het milieu. Stap voor stap hopen we onze inwoners te overtuigen van deze online dienstverlening.”



Iedere inwoner van de provincie Antwerpen kan zich registreren op het online belastingportaal van de provincie om het aanslagbiljet digitaal te krijgen. Het enige wat je daarvoor moet doen, is surfen naar de provinciale website: http://belastingen.provincieantwerpen.be. Daar kan je je registreren op het belastingportaal. De registratie verloopt eenvoudig en snel via de identiteitskaart met eID kaartlezer en binnenkort ook via de Its me app. Je kan kiezen of je je aanslagbiljet wil ontvangen in je e-mail, Zoomit of Doccle.



Papieren belastingbrief blijft bestaan, maar aantal zal ieder jaar dalen



De burger die zijn aanslagbiljet niet digitaal wenst te ontvangen, hoeft zich geen zorgen te maken. Wie zich niet voor 16 februari registreert, krijgt het aanslagbiljet gezinnen gewoon op papier. Op deze manier ontvangt iedereen dus zeker zijn aanslagbiljet. Wie toch van gedachte verandert, kan zich in de loop van 2018 nog gewoon registreren en zal dan het nieuwe aanslagbiljet vanaf 2019 digitaal ontvangen. Ongeveer 100.000 gezinnen zijn vrijgesteld van provinciale belastingen. Zij ontvangen geen belastingbrief.



“Bij de papieren belastingbrief naar onze inwoners, doen we dit jaar een ludieke oproep om te registreren. Daarnaast optimaliseren we het digitaal belastingportaal en zoeken we, binnen de wettelijke richtlijnen, bijkomende manieren om het registeren voor iedereen zo eenvoudig mogelijk te maken.” aldus gedeputeerde Ludwig Caluwé.