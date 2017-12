Provinciale betoging maandag 4 december - containerparken blijven gesloten

Op maandag 4 december is er in Antwerpen een betoging van ACOD en ACV-OD.

Wie wil weten of er hinder is in de stedelijke dienstverlening, kan de dag zelf contact opnemen met de stedelijke dienst of locatie om zeker te zijn dat die open is. Antwerpenaars kunnen ook terecht op www.antwerpen.be voor meer info of bellen naar het stedelijk contactcenter op het nummer 03 22 11 333.

De stad wil de hinder tot een minimum beperken. Voor de kinderopvanglocaties worden de ouders op de hoogte gebracht. De dienst stadsreiniging probeert de dienstverlening inzake afvalophaling te verzekeren. In de mate van het mogelijke wordt het buitengezette restafval opgehaald. De stad vraagt haar inwoners om recycleerbare fracties (papier en karton en pmd) indien mogelijk een week binnen te houden of opnieuw binnen te nemen als deze niet zijn opgehaald.

Alle containerparken zijn gesloten op maandag 4 december, zodat deze medewerkers de collega’s van de huisvuilophaling kunnen ondersteunen

(foto © Belga)