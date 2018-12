Provinciale Fietsbarometer analyseert fietspaden in Zandhoven

De provincie Antwerpen doet aanbevelingen voor meer veiligheid en comfort voor fietsers.



“De fietspaden langs de Vierselbaan, Herentalsebaan, Dennenlaan en Hallebaan zijn te smal en/of liggen te dicht bij de rijweg voor de fietsers in Zandhoven. Over het algemeen scoren de Zandhovense fietspaden met 6/10 hetzelfde als het provinciale gemiddelde van 6,1/10”, vertelt Luk Lemmens, gedeputeerde voor Mobiliteit bij de provincie Antwerpen. De provinciale Fietsbarometer bracht o.a. de veiligheid, het comfort en verkeersintensiteiten objectief in beeld.

Zandhoven scoort zoals de gemiddelde gemeente in de provinciale Fietsbarometer van de provincie Antwerpen. De bovenlokale fietspaden van Zandhoven, goed voor 49 kilometer, behalen een eindscore van 6/10. De bovenlokale fietsroutes in gemengd verkeer, met een totale lengte van 8 kilometer, hebben een gemiddelde eindscore (in de spits) van 3,9/10 tegenover 4,1/10 voor het provinciaal gemiddelde. Voor het jaagpad bij Viersel en op de afstand tussen het fietspad en de rijweg scoort 60% van de fietspaden in Zandhoven dan weer bovengemiddeld.

Fietspaden

“Fietsers gebruiken de Vierselbaan vaak. Deze rijweg heeft twee éénrichtingsfietspaden die te smal zijn en te dicht bij de rijweg liggen. Hierdoor scoren de fietspaden op de Vierselbaan slechts 2,7/10. Dezelfde problemen doen zich voor op het fietspad langs de Herentalsebaan. De provincie Antwerpen adviseert dan ook de aanleg van conforme fietspaden langs de Viersel- en Herentalsebaan. Maar ook de aanleg van conforme fietspaden langs de as Boudewijnlaan-Pulsebaan-Dorp-Goormansstraat en de Liersebaan zijn aangewezen”, licht Luk Lemmens enkele knelpunten toe.

Gemengd verkeer

Op 8 kilometer van de BFF-routes in Zandhoven is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. “De Boshuisweg-Hooidonck springt in het oog met een score van slechts 1,7/10. Fietsers fietsen er samen met gemotoriseerd verkeer dat zich onvoldoende aan het geldende snelheidsregime van 50 km/u houdt. De provincie Antwerpen adviseert om de snelheden te monitoren en snelheidsremmende maatregelen te nemen. Voor de Keulsebaan, die vaak als sluipweg wordt gebruikt, geeft de provincie Antwerpen het advies maatregelen tegen het sluipverkeer te nemen”, legt Luk Lemmens uit.

Goede punten

Er is in Zandhoven nog ruimte tot verbetering. Toch zijn er ook goede punten. Zo scoort het jaagpad bij Viersel 9,7/10, de beste score voor het hele BFF op het grondgebied van Zandhoven. Ook de afstand tussen het fietspad en de rijweg is op de meeste routes voldoende en hierop haalt de gemeente gemiddeld 7,1/10. Voor 60% van de fietspaden in Zandhoven voldoet de breedte en behaalt de gemeente 7,5/10.

De gemeente Zandhoven is dankbaar voor de cijfers die de provincie Antwerpen verzamelde. “Met de cijfers van de fietsbarometer en met het resultaat van de Mobiliteitsstudie Middenkempen, die ook met de medewerking van de provincie Antwerpen uitgevoerd werd, in de hand kunnen we een onderbouwd beleid uittekenen voor de komende jaren”, zegt Joris Geens, schepen voor Mobiliteit in Zandhoven. De scores bevestigen alvast de huidige inschatting van de gemeente.“Enkele straten die minder scoorden staan al op het verlanglijstje om structureel aan te pakken. Helaas lukt dat niet overal even snel.” Ook het mooie resultaat van het jaagpad doet dromen. “We willen in Zandhoven heel graag inzetten op fietsostrades. Voor het jaagpad zouden we wel nog graag zien dat deze veelgebruikte fietsweg verlicht wordt en dat er in de wintermaanden gestrooid wordt. En daarvoor rekenen we op de Vlaamse Waterweg.

Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden.

(Bron en foto : Provincie Antwerpen)