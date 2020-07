Terwijl de nationale veiligheidsraad nog bezig was heeft gouverneur Cathy Berx de vergadering verlaten, om in Antwerpen een provinciaal overleg op te starten. Want in en om Antwerpen zijn zoals geweten de grootste broeihaarden van het virus. En is er een strengere aanpak met nog eens bijkomende maatregelen nodig. Wim Wilri volgt het voor ons op.