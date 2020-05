Provincie Antwerpen blijft inzetten op Fietsboxen langs de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen

De provincie Antwerpen verlengt de samenwerking met de maatwerkbedrijven Werkmmaat en het Atelier over de fietsboxen met twee jaar. Zo blijven fietsers met pech op de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen verzekerd van een vervangfiets en fietsherstelling tot en met 2021. Tijdens het eerste jaar van de werking bleken deze mobiele fietshersteldiensten een schot in de roos. Vanaf 11 mei herstarten de maatwerkbedrijven Werkmmaat en het Atelier trouwens hun werking langs de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen.



Het fietsboxproject voorziet op de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen tussen de stations Berchem en Mechelen Nekkerspoel om de drie kilometer een elektrische vervangfiets in een fietsbox. Bij pech kan de fiets veilig achtergelaten worden. Een medewerker van Werkmmaat of Atelier haalt de fiets op, herstelt hem en plaatst de herstelde fiets terug in de fietsbox. Wegens de coronamaatregelen bleven de boxen de afgelopen zes weken gesloten. Maar vanaf 11 mei zijn ze weer helemaal operationeel.



“Het gebruik van deze boxen met de eraan gekoppelde mobiele hersteldienst is een belangrijke extra service voor de fietsostradefietsers”, legt Luk Lemmens, gedeputeerde voor Mobiliteit uit. “Dit project kreeg het voorbije anderhalf jaar nog te weinig tijd om zijn volledige potentieel te tonen. De provincie Antwerpen verlengt daarom de samenwerking met Werkmmaat voor de komende twee jaar. We meten jaar na jaar meer fietsers op onze fietsostrades. Ook tijdens deze coronaperiode bleef de fietsostrade heel populair. Bij pech zijn onze fietsers slechts één sms’je verwijderd van een vervangfiets’.



Erwin Lauriks van de vzw Werkmmaat voegt eraan toe:“Voor de coronacrisis noteerden we minimaal één gebruiker per week per box. Het eerste werkjaar betekende dit bijna 200 herstellingen. De registratiewebsite http://fietsostrade.gridbox.be/ is tijdens de sluitingsperiode nog klantvriendelijker geworden. Zo kan je je eenvoudig vooraf registreren, en heb je bij pech geen onnodig tijdverlies. Fietspech is nooit prettig, maar wij garanderen je een snelle oplossing. We zijn dan ook zeer tevreden over de verlenging van de samenwerking, temeer omdat onze medewerkers veel voldoening uit dit project halen. Ze kijken dan ook uit naar de heropstart van de fietsboxen en staan paraat om de nodige herstellingen uit te voeren.”



De fietsboxen langs de fietsostrade F1 worden uitgebaat door sociale maatwerkbedrijven. “Vanuit het sociale-economiebeleid van de provincie Antwerpen hebben we dit initiatief helpen opstarten en de nodige groeikansen gegeven,” stelt gedeputeerde voor Sociale Economie Kathleen Helsen. “De medewerkers van de maatwerkbedrijven doen hier belangrijke vaardigheden en attitudes op, die een grotere kans bieden om door te stromen naar een job in het reguliere arbeidscircuit. Niet alleen voor de mobiliteit maar ook voor de werkgelegenheid is het dus een opsteker dat we deze fietsboxen operationeel kunnen houden.”

Benieuwd hoe het werkt?

Ben je een regelmatige fietser langs de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen, registreer je dan nu al via de website http://fietsostrade.gridbox.be/. Dan ben je bij pech slechts 1 sms’je verwijderd van snelle vervanging van je fiets.

Daarnaast kan je je ook altijd bij de fietsbox zelf registreren via je smartphone. Aan de zijkant van de fietsbox vind je alle info. Na uitwisseling van je gegevens krijg je toegang tot de fietsbox en wissel je je fiets om voor een elektrische vervangfiets. Na herstelling haal je je eigen fiets terug af. Je ontvangt daarna een digitale factuur voor de herstelkosten.



Duurzame keuze

De fietsboxen van Gridbox zijn met energiezuinige instrumenten en met zonnepanelen uitgerust, die ook de elektrische Kettlerfietsen opladen. De fietsboxen zijn betrouwbaar in gebruik en gemakkelijk te bedienen. Elke box draagt een duidelijke handleiding.

(bericht en foto Provincie Antwerpen)