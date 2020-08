Provincie Antwerpen brengt Europa op ATV

Op maandag 24 augustus gaat de reeks ‘Europa bij ons’ van start op ATV en RTV. In negen afleveringen worden, verdeeld over beide zenders, evenveel Europese projecten uitgediept. Daarnaast lanceert de provincie Antwerpen de website www.europabijons.be, hier kunnen burgers op een kaart bekijken wat Europa zoal bij ons in de buurt doet.



Met de reeks ‘Europa bij ons’ brengt de provincie Antwerpen concrete voorbeelden van Europese projecten tot bij de burger. De reeks wil op een toegankelijke manier tonen wat Europa zoal bij ons doet. De afleveringen tonen projecten uit hele provincie met diverse thema’s zoals mobiliteit, duurzaamheid en zorginnovatie. Samen met de reeks lanceert provincie Antwerpen ook de website www.europabijons.be. Hier ontdek je wat Europa doet bij ons in de provincie Antwerpen.

“Via het Europese cohesiebeleid investeerde Europa de afgelopen 6 jaar meer dan 100 miljoen euro in de provincie Antwerpen. Wij zijn als provinciebestuur nauw betrokken bij de uitvoering van de Europese programma’s en daar worden wij allemaal beter van. De Europese projecten die we samen realiseren zorgen voor onder andere extra tewerkstelling, een betere mobiliteit, extra natuurontwikkeling en investeringen in onderzoek en innovatie.”, vertelt Kathleen Helsen, gedeputeerde voor Europese samenwerking.

(bericht en foto : Provincie Antwerpen)