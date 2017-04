Provincie Antwerpen maakt middelen vrij voor noodhulp in Syrië

Tearfund vzw deed een oproep voor ‘Winterhulp voor Syrische families die te maken hebben met het aanhoudende conflict in Syrië’. De burgeroorlog in Syrië is intussen zijn 6de jaar ingegaan en met een einde dat nog niet in zicht lijkt, wordt de situatie van de bevolking schrijnender.

Van de 6.1 miljoen mensen die in het land zelf ontheemd zijn, zitten velen zonder gepaste kleding en wonen in onbereikbare schuilplaatsen waar ze kwetsbaar zijn voor de natte en koude weersomstandigheden.

Om de winter te kunnen overleven in vaak primitieve huisvesting hebben deze mensen nood aan brandstof om hun woning te verwarmen, warme kleding, weerbestendige schuilplaatsen, dekens en kachels.

De provincie geeft een subsidie van 25.000 euro.