Provincie Antwerpen ondersteunt de organisatie van zomerscholen

De Antwerpse provincieraad gaf vandaag groen licht voor het initiatief van gedeputeerde Kathleen Helsen, bevoegd voor flankerend onderwijsbeleid, om extra ondersteuning te geven aan lokale besturen en andere organisaties die in juli en augustus een zomerschool willen organiseren voor kinderen van 4 tot 14 jaar. Zo’n zomerscholen zorgen ervoor dat de kennis die leerlingen in de loop van het schooljaar hebben opgebouwd niet verloren gaat. Omdat dit schooljaar grondig verstoord is door de COVID19-crisis zal de nood aan extra opfrissing van de leerstof groter zijn dan andere jaren. De provincie Antwerpen wil een goed onderbouwd aanbod bundelen en promoten, zodat ouders kunnen kiezen voor een kwaliteitsvolle zomerschool in hun eigen buurt. Er wordt ook extra ondersteuning voorzien voor de begeleiding van kinderen met een leerachterstand en leerlingen uit kwetsbare doelgroepen.

Ieder jaar in september worden leerkrachten geconfronteerd met een zeer diverse groep leerlingen: van kinderen die door een goede omkadering thuis of doordat ze aan een zomerschool hebben deelgenomen nóg sterker zijn geworden, tot leerlingen die het al moeilijk hadden en tijdens de vakantie een nog grotere achterstand hebben opgebouwd.

“In normale omstandigheden lopen in de provincie Antwerpen alleen al bijna 100.000 leerlingen uit de basisschool en de eerste graad van het secundair onderwijs een risico om het nieuwe schooljaar met een leerachterstand te beginnen. Nu er sinds half maart al geen normale lessen meer zijn gegeven, zullen deze kinderen het nog lastiger krijgen. De nood aan remediërende initiatieven zoals zomerscholen zal dit jaar dus extra groot zijn,” stelt gedeputeerde voor Flankerend Onderwijsbeleid Kathleen Helsen. “Lokale besturen en organisaties die daar werk van willen maken, kunnen rekenen op de steun van de provincie Antwerpen. Wij willen die initiatieven begeleiden, bundelen én promoten. Zo kunnen ouders zeker zijn van een kwaliteitsvol aanbod, dicht bij huis.“

Zowel bestaande initiatieven als wie voor het eerst een zomerschool organiseert, zal kunnen rekenen op extra begeleiding. Kathleen Helsen: “We willen vooral focussen op het aanbod voor jonge kinderen tussen 4 en 14 jaar, in een gezonde combinatie van spelen en leren. Dit gebeurt bij voorkeur in groepjes van maximaal 20 jongens en meisjes in de kleinschalige setting van een buurtplein, een speelpleinwerking of een wijkcentrum. Op die manier willen we de afstand tot de zomerschool letterlijk en figuurlijk zo klein mogelijk maken. Het aanbod is bedoeld voor alle leerlingen, met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen.“

Voor de coördinatie en de begeleiding doet de provincie Antwerpen een beroep op cvba Schoolmakers, een organisatie die in heel Vlaanderen vernieuwende onderwijsinitiatieven mee op de rails zet. Schoolmakers zal de aanbieders van zomerklassen ook extra vaardigheden bijbrengen om hun activiteiten nog te versterken op het vlak van taal- en rekenvaardigheden, Nederlands voor anderstaligen, muzische vorming, enzovoort. “Differentiatie is daarbij heel belangrijk,“ legt Bert Smits van Schoolmakers uit. “ De activiteiten moeten aan elke leeftijdsgroep worden aangepast. Daarbinnen kunnen nog specifieke accenten worden gelegd; denk aan een basis leesvaardigheid voor kinderen die net het eerste leerjaar achter de rug hebben. “

De eerste stap is de ontwikkeling van een website waarop alle zomerschoolinitiatieven uit de provincie Antwerpen, na een screening van hun aanbod, vermeld kunnen worden. “We willen daarmee het aanbod niet alleen bij de ouders meer bekendheid geven, maar ook wie actief zijn steentje wil bijdragen aan een goede zomerschool met de initiatiefnemers in contact brengen. Ik denk bijvoorbeeld aan studenten uit de lerarenopleiding die voor de zomer nog op zoek zijn naar een originele stageplaats,“ besluit gedeputeerde Helsen.

In de loop van volgende maand moet deze website actief, ruim op tijd voor de zomer.

(bericht : Provincie Antwerpen - foto Pixabay)