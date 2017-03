Provincie Antwerpen steunt vredesmissie naar Colombia

Morgen vertrekt gedeputeerde Rik Röttger, bevoegd voor Mondiaal Beleid en Duurzame Ontwikkeling, naar Colombia. Als vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen maakt hij deel uit van een internationale delegatie die steun verleent aan de vredesgemeenschap van San José de Apartadó. Deze gemeenschap bundelt een aantal gemeenten en komt bij de militaire conflicten op voor de rechten van de families en boeren.

De delegatie, met vertegenwoordigers van vredesnetwerken uit onder meer Italië, Spanje en de USA, brengt een bezoek aan de vredesgemeenschap en plant een overleg met verschillende middenveldorganisaties en betrokken overheidsdiensten. Belangrijk daarbij is om de schendingen van de mensenrechten ten aanzien van de vredesgemeenschappen aan te kaarten en onder de aandacht te brengen.



San José de Apartadó ligt in het noordwesten van Colombia. De gemeenschap werd 20 jaar geleden opgericht naar aanleiding van de toename van de gewelddadige gewapende conflicten en de voortdurende dreiging van paramilitairen, militairen en guerrilla. De vredesgemeenschap tracht de levensomstandigheden van de families te verbeteren en hen te beschermen tegen het steeds terugkerende geweld. Een neutrale opstelling is het basisprincipe. Zo worden gewapende partijen niet toegelaten in de gemeenschap en is het verboden om een wapen te dragen.

Nauwe samenwerking



De provincie Antwerpen ondersteunt deze vredesgemeenschap in Colombia en investeert er onder meer in onderwijs en de bouw van gemeenschapshuizen. De coördinatie gebeurt door de vzw ‘Vlaams Netwerk van Solidariteit met de Vredesgemeenschap van San José’ die de vele acties bundelt die de provincie samen met onder meer de gemeenten Westerlo, Herselt, Laakdal, Nijlen en Schilde organiseert. Dit bondgenootschap steunt het initiatief van de vredesgemeenschap om vanuit het standpunt van het internationaal humanitair recht voor de burgerbevolking het recht af te dwingen om buiten het gewapend conflict te blijven.