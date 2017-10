Provincie Antwerpen wil leerkrachten inspireren

De pagina 'Aanbod voor Scholen' op de website van de provincie Antwerpen werd vernieuwd zodat leerkrachten gemakkelijker een uitstap of activiteit kunnen vinden. Meer dan 150 verschillende activiteiten en uitstappen staan gerangschikt onder verschillende thema’s.

Leerkrachten kunnen tijdens hun zoektocht werken met verschillende filters zoals 'Mobiliteit en Veiligheid', 'Lager onderwijs' of 'gratis'. Als leerkrachten verschillende zoekfilters combineren, schotelt www.provincieantwerpen.be hen resultaten op maat van hun klas voor.

Klasactiviteiten

Leerkrachten die een activiteit zoeken om hun leerlingen in de klas uit te dagen, vinden op www.provincieantwerpen.be activiteiten voor alle leeftijden. Leerlingen worden wereldburgers tijdens de workshop Kleur bekennen of tijdens het spelen van Bar del Mundo, een gratis multimediaal spel. Bij de Hooibeekhoeve ontleen je rijdende tentoonstellingen zoals de plattelands- en de bijenmobiel. Leerkrachten klikken een mobiel aan hun autohaak en rijden er mee naar school. Zo simpel kan het zijn. De doe-koffer 'Brand! Brand! Brand!' bevat dan weer belevingsspellen en doeopdrachten over brandpreventie. In totaal verzamelt de provincie Antwerpen een 20-tal activiteiten voor verschillende leeftijden op haar website.

Op stap

De provinciale groen- en recreatiedomeinen verwelkomen jaarlijks drommen leerlingen voor excursies zoals Bio Blitz aan de vijver (Prinsenpark) of Paulette de Pissebed(Vrijbroekpark). Al deze wandelingen en doeactiviteiten vinden leerkrachten in enkele muisklikken terug. Ook het Havencentrum, het Provinciaal Instituut voor Milieueducatie (PIME), DocAtlas in Antwerpen en Turnhout, het ModeMuseum, de Warande, het Fotomuseum, het Bernarduscentrum, Provinciaal Suske en Wiske – Kindermuseum, Hooibeekhoeve, Provinciaal Sportcentrum Peerdsbos, Provinciaal Veiligheidsinstituut, het Provinciaal Vormingscentrum in Malle, de Warande en het ModeMuseum zetten hun deuren open voor kleuters en leerlingen van het lager en secundair onderwijs. In totaal kan je een 130-tal uitstappen maken op 20 provinciale locaties.

(bericht en foto : Provincie Antwerpen)