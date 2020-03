De provincie Antwerpen wint de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs met een gedragsonderzoek op fietssnelwegen waarmee ongevallen vermeden kunnen worden. Dat maakte de Vlaamse Stichting Verkeerskunde dinsdag bekend op het Vlaams congres verkeersveiligheid.

Met behulp van 3D-cameratechnologie onderzocht de provincie het gedrag van weggebruikers op een risicolocatie, met name het punt waar de fietsostrade tussen Sint-Niklaas en Mechelen een drukke verkeersweg en een gelijkgrondse spoorlijn kruist. Het onderzoek bracht de trajecten en snelheidsprofielen van alle verkeersdeelnemers in kaart, waarna een algoritme berekende in welke specifieke situaties het bijna tot een ongeval kwam. Op basis van deze gegevens kan het provinciebestuur gerichte maatregelen nemen om vergelijkbare locaties te beveiligen.

De Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs is een onderscheiding voor concrete projecten die bijdragen aan de verkeersveiligheid in een buurt, bedrijf, school, vereniging of gemeente. Uit een totaal van 17 inzendingen weerhield een vakjury drie projecten. Een andere kanshebber was een project van superflitspaal 'Sammeke' van de politie Gent die de zone 30 handhaaft. Als laatste maakte ook een project kans dat het management voor zelfrijdende voertuigen in kaart brengt voor meer verkeersveiligheid van Transport & Mobility Leuven. Eerder op het congres werd bekendgemaakt dat het aantal verkeersdoden in Vlaanderen vorig jaar opnieuw boven de kaap van 300 uitkwam.