Provincie Antwerpen zwaarst getroffen door afgeschafte ritten van Lijnbussen

Van alle Vlaamse provincies was de provincie Antwerpen in 2018 het zwaarst getroffen door de afschaffing van ritten door bussen van De Lijn. Vorig jaar werd in Antwerpen liefst 2,58 procent van alle busritten geschrapt. Dat blijkt uit het antwoord dat Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (sp.a) ontving op een schriftelijke vraag.

In de provincie Antwerpen werden in 2018 in absolute cijfers 91.440 busritten geschrapt. In de provincies Vlaams-Brabant en Limburg waren dat er respectievelijk 39.271 (1,77 procent) en 18.773 (1,76 procent). In West-Vlaanderen werden 30.287 (1,58 procent) busritten afgeschaft en in Oost-Vlaanderen 20.244 (1 procent). In alle provincies verdubbelde het aantal afgeschafte busritten in de periode 2015-2018.

In de provincie Antwerpen werd er een stijging opgetekend van 0,90 tot 2,58 procent, in Vlaams-Brabant van 0,87 tot 1,77 procent, in Limburg van 0,71 tot 1,76 procent, in West-Vlaanderen van 0,73 tot 1,58 procent en in Oost-Vlaanderen van 0,54 tot 1 procent.

(archieffoto Pixabay)