De Antwerpse huisartsen roepen de Antwerpenaren ondertussen op om vrijwillig in lockdown te gaan. De druk op de huisartsen wordt steeds groter en de besmettingen gaan, zoals u weet, in stijgende lijn. Dat baart de huisartsen zorgen. Volgens hen moeten we terug in 'ons kot' kruipen om het virus in te dijken.