Het Coronavirus slaat hard toe, ook in de horeca. Er zijn al enkele bekende zaken gesneuveld en begin augustus hebben ze ook bij het bekende Italiaanse restaurant Milano in de Statiestraat in Antwerpen de handdoek gegooid. Niet alleen door Corona, ook omdat het tijd was voor wat rust. Op hun facebookpagina plaatsten ze op 6 augustus volgend bericht: Lieve klanten... Na bijna 50 jaar hebben wij besloten om de deuren van restaurant Milano definitief te sluiten. Niet alleen was de Corona crisis een zware dobber voor ons (en voor het hele horecalandschap in België), het wordt ook tijd dat onze lieve patron Gabriël gaat genieten van zijn meer dan verdiende rust ❤️ Wij hebben genoten van al jullie bezoekjes, jullie lovende woorden, jullie loyaliteit en van het samenwerken als team. Veel meegemaakt, een traan, een lach, maar we kijken terug op bijna 50 jaar met een warm hart en héél véél liefde.Bedankt, jullie zijn stuk voor stuk toppers! Dit is geen vaarwel maar eerder een tot weerziens, want wie weet kruisen onze wegen ooit wel nog eens in ons prachtig Antwerpen. Nog 1 iets voor we afsluiten... BLIJF jullie favoriete horecazaken in Antwerpen steunen met jullie bezoekjes! In tijden van crisis en onzekerheid hebben zij jullie méér dan ooit nodig, en jullie steun en warmte doet heel veel deugd, dat hebben wij meer dan ooit mogen ervaren! Bedankt bedankt BEDANKT aan iedereen!! ❤️ Een heel dikke knuffel, Team Milano ❤️ Onder meer Antwerps acteur Sven De Ridder was een groot fan van Milano. Foto Facebookpagina Milano