Provincie zal alle Antwerpse scholen voorzien van mondmaskers

Er was even twijfel over ontstaan, maar katoen is wel degelijk een geschikte stof voor een mondmasker. En dus kunnen de steden en gemeenten die al stoffen mondmaskers bestelden en iedereen die er thuis al stikte, op beide oren slapen. De provincie Antwerpen regelt ondertussen de aankoop van bijna 1,8 miljoen mondmaskers. De Antwerpse gemeenten kunnen daarop beroep doen om ze aan hun burgers uit te delen. En ook die maskers kunnen van katoen zijn.