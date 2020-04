Provinciehuis Antwerpen genomineerd voor Publica Awards

Het nieuwe provinciehuis in Antwerpen is genomineerd voor de Publica Awards, die de beste overheidsopdrachten in ons land bekronen. De nominatie is voor het provinciebestuur een belangrijke publieke erkenning voor een prestigieus bouwproject dat de skyline van de stad Antwerpen mee bepaalt. Het provinciehuis is dan ook genomineerd in de categorie ‘urban’. De laureaten worden in september bekendgemaakt. Tot 1 juni kan iedereen online meestemmen voor de publieksprijs.



Het provinciehuis is zoveel meer dan een nieuwe werkplek voor 700 provinciale ambtenaren en congresruimte voor 400 deelnemers. Het is ook een toonbeeld van compacte, duurzame en toekomstgerichte architectuur. Op een minimale oppervlakte is een maximale werkruimte ontwikkeld, aangevuld met flink wat nieuw groen in de stad (een publieke tuin van maar liefst 22.000 m²).

Duurzaam en iconisch



“Iedereen die het nieuwe provinciehuis bezoekt, is vol lof,” stelt gedeputeerde voor patrimonium Ludwig Caluwé. “We leggen het nu ook voor aan onafhankelijke jury. We hebben in moeilijk vaarwater een kwalitatief project opgeleverd dat duurzaam en iconisch tegelijk is. Het provinciehuis één van de grootste klimaatpassief kantoorgebouwen van het land, met onder andere betonkernactivering en ondergrondse opslag van warmte. Er komt geen fossiele brandstof meer aan te pas.”

“Meedoen is ook voor onze medewerkers een opsteker”, weet Karl Cools, departementshoofd Logistiek bij de provincie Antwerpen. “Het volledige traject van afbraak en bouw van de nieuwe toren is samen met de draai naar een digitale toekomstgerichte organisatie door onze provinciemedewerkers uitgewerkt en begeleid. Wij zijn heel fier dat we dit zelf hebben gedaan.”

Iedereen kan stemmen



De Publica Awards worden in september uitgereikt in Brussel. Wie het Antwerpse provinciehuis aan de publieksprijs wil helpen, kan tot 1 juni digitaal zijn stem uitbrengen via de website van de Publica Awards.