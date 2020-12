Proximus activeert 5G, onder meer in Antwerpen

Proximus activeert op een aantal plaatsen in de omgeving van Antwerpen, Gent en Haasrode snellere 5G-verbindingen. In maart lanceerde het al een 'light'-versie van die snelle mobiele technologie, nu gaat het om échte 5G. In Brussel en Wallonië maken strenge stralingsnormen een lancering onmogelijk, zegt het telecombedrijf.

In maart lanceerde Proximus al 5G op verschillende plaatsen, maar toen ging het om een beperkte vorm op frequenties die voor 3G en 4G worden gebruikt. Nu activeert het bedrijf 5G op spectrum waarvoor ze - net als de concurrentie - voorlopige verbruiksrechten verwierf in afwachting van een definitieve veiling. Die veiling liep vertraging op door politieke onenigheid over de verdeling van de opbrengst. "We maken gebruik van de voorlopige verbruiksrechten in de spectrumband 3,6 tot 3,8 GHz", legt Proximus-woordvoerder Fabrice Gansbeke uit. "Dat is een deel van het spectrum dat op termijn gebruikt zal worden voor 5G." De snelheid van het netwerk op die band ligt hoger.

Volgens Gansbeke zijn met een geschikte 5G-smartphone nu snelheden tot 800 Mbps mogelijk, afhankelijk van de omstandigheden. Ter vergelijking: een doorsnee abonnement met vast internet biedt maximaal 50 of 100 Mbps. Proximus ziet mogelijkheden in de bedrijfswereld. "5G is de enige mobiele netwerktechnologie die aan de toekomstige maatschappelijke behoeften kan voldoen. Het biedt niet alleen ultrasnelle mobiele breedbandconnectiviteit, maar beperkt de 'latency' (reactietijd van het netwerk) ook tot milliseconden. Dit zorgt voor een ongezien hoge betrouwbaarheid, wat cruciaal is voor toepassingen die een onmiddellijke respons vereisen, zoals bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, in de productiesector, bij autonoom transport, in robotica en in virtual reality."

In het zuiden van België schakelde Proximus zijn 5G-netwerk eerder dit jaar op de meeste plaatsen weer uit na lokaal protest en bezorgdheid onder burgers over de gevolgen voor de gezondheid. Het bedrijf wacht nu op conclusies van een expertengroep in Wallonië. Ook de strengere stralingsnormen, zowel in Brussel als in Wallonië, maken het volgens Proximus moeilijk om 5G te lanceren.

(Bron en foto: © Belga)