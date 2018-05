PSA Antwerp vliegt sollicitanten met helikopter naar werkplek

Fly to your Future: grootse rekruteringscampagne om 75 nieuwe techniekers te rekruteren.

Terminal operator PSA Antwerp is op zoek naar 75 techniekers voor haar containerterminals op linker- en rechteroever in de haven van Antwerpen en lanceert daarom een nieuwe rekruteringscampagne met een jobdag op zondag 27 mei op het Eilandje in Antwerpen. Als eyecatcher laat PSA speciaal voor deze gelegenheid een straddle carrier via de Schelde verschepen naar de jachthaven aan het Willemdok. Sollicitanten die in aanmerking komen voor de vacature, worden bovendien per helikopter van het Eilandje naar hun toekomstige werkplek in de haven gevlogen.

Hoewel de vraag naar techniekers groot is, is het aanbod aan kandidaten klein. Technische profielen blijven bovenaan de lijst met knelpuntberoepen van de VDAB staan. Voor de functie van technicus elektronische installaties bijvoorbeeld, ontving de VDAB in de periode van mei 2017 tot en met april 2018 457 vacatures. Daarvan zijn er 116 vacatures voor de provincie Antwerpen en 76 in Oost-Vlaanderen, regio’s waar PSA Antwerp actief is. Voor onderhoudsmecaniciens gaat het om maar liefst 2.257 ontvangen vacatures, waarvan 473 in Antwerpen en 310 in Oost-Vlaanderen.