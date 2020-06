PSA investeert fors in Breakbulk Terminal in de Haven van Antwerpen

Ondanks de uitdagende tijden voor de breakbulk sector, investeert PSA fors in haar Breakbulk Terminal in de Haven van Antwerpen.

PSA Breakbulk / Coil Terminal, één van de grootste staal- en general cargo behandelaars in de Haven van Antwerpen en onderdeel van PSA Antwerp, kocht onlangs vijf Liebherr mobiele havenkranen aan. Het gaat om drie LHM 280 kranen met een hijscapaciteit van 83 ton en twee LHM 550 kranen met een hijscapaciteit van 144 ton. Deze vijf kranen stonden reeds op de PSA Breakbulk Terminal, maar werden in het verleden geleased. Nu werden de vijf kranen dus integraal overgekocht van Liebherr.

Naast de aankoop van deze vijf kranen, nam PSA Breakbulk / Coil Terminal in mei ook nog een splinternieuwe mobiele ‘Mantsinen 300’ kraan in ontvangst, de grootste mobiele hydraulische kraan in haar soort, met een hijscapaciteit van 85 ton. Daarnaast zijn ook nog een mobiele ‘Mantsinen 150’ (25 ton hijcapaciteit) en een mobiele ‘Mantsinen 200’ (45 ton hijscapaciteit) actief op de terminal, wat de totale kranenvloot bij PSA Breakbulk / Coil Terminal nu op acht brengt.

Tot slot investeerde PSA Breakbulk / Coil Terminal onlangs ook in op maat gemaakte grijparmen voor een unieke behandeling van staalrollen, waardoor het gebruik van vorkliften voor deze schadegevoelige cargo overbodig wordt en het risico op mogelijke cargoschade tot een minimum herleid wordt. Dennis Verbeeck, General Manager PSA Breakbulk: “Onze focus ligt op de meerwaardecreatie in staalbehandeling. De investeringen in nieuw én bestaand behandelingsmateriaal, stellen ons in staat om breakbulk ladingen nog kwalitatiever, veiliger en efficiënter te behandelen en zo tegemoet te komen aan de noden van onze klanten”.

(bericht en foto : PSA)