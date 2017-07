Er is een uitbraak van pseudo-vogelpest vastgesteld bij een duivenhouder in Deurne.



Dat is een voor vogels erg besmettelijke ziekte. Bij dieren die besmet raken met een erg agressieve stam, kunnen zenuwsymptomen en zelfs massale sterfte optreden. Voor de mens is de ziekte ongevaarlijk. Je mag ook gewoon eieren of kip eten. Dat houdt geen risico's in.