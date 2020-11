Psychologen waarschuwen voor gevolgen thuiswerk

Psychologen waarschuwen voor de gevolgen van langdurig en voltijds thuiswerk zoals dat tijdens deze coronacrisis voor heel wat werknemers de regel is geworden. Het wegvallen van de werkvloer kan zorgen voor sociaal isolement en wie thuis werkt heeft het vaak moeilijk om de grens met het privéleven te bewaken.

De expertengroep Psychologie & Corona, verbonden aan meerdere Belgische universiteiten, vraagt in haar laatste rapport om 'een optimale balans van zodra de epidemiologische toestand het toelaat'. Maar ook begrip van de werkgever en praktische zaken zoals een ergonomische bureaustoel kunnen het thuiswerk verlichten. Wetenschappelijk onderzoek heeft voorheen steeds aangetoond dat thuiswerk de levenskwaliteit kan verhogen. Maar vandaag is het voor heel wat mensen de norm en recente studies wijzen op negatieve gevolgen omdat contact met sommige collega's zo wegvalt, werkdagen niet écht worden afgesloten en het familieleven onder druk komt te staan.

In het rapport raden de experten aan om actief op zoek te gaan naar manieren om te herstellen van het werk zoals sportlessen, wandelen of sociale activiteiten via videochat. 'Breng structuur aan in je werkdag', klinkt het, 'kies een aparte plaats om thuis te werken en leg duidelijke werkuren vast. Gebruik rituelen om je werkdag te starten en te eindigen.' Ook is het belangrijk om regelmatig pauzes te nemen.

