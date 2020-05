PTS Boom produceert desinfecterende handvloeistof in eigen labo

Op 15 mei zet PTS Boom de schoolpoorten weer een beetje open. Verspreid over de verschillende weekdagen en campussen gaan er 169 leerlingen terug naar school. Omdat veiligheid hierbij primeert, worden tal van voorbereidingen getroffen. De leerkrachten en leerlingen van PTS Boom krijgen onder andere bij de start van de lessen een tube desinfecterende handvloeistof uit eigen labo.



“De leerkrachten zijn enthousiast om terug aan de slag te gaan en hebben hierbij aandacht voor de bezorgdheden van leerlingen en ouders. Daarom namen de leerkrachten chemie van de opleidingen Techniek-Wetenschappen en Chemie het initiatief om desinfecterende handvloeistof te produceren”, aldus directeur Arnold Callay.

Al op de eerste schooldag, vrijdag 15 mei, steken leerkrachten en leerlingen de handen uit de mouwen: in kleine groep en met respect voor de veiligheidsmaatregelen en geldende maatregelen inzake Covid-19. Daarenboven worden essentiële leerdoelen uit het vakgebied Chemie gerealiseerd. De chemische sector is immers een hoofdspeler in de productie van dagelijkse producten zoals voeding, cosmetica, zepen,…



“Dit initiatief kan op veel enthousiasme rekenen bij het personeel en de leerlingen van PTS Boom. In september wordt dit initiatief zeker herhaald met de leerlingen uit Chemie, Techniek-Wetenschappen maar ook met de nieuwe lichting van leerlingen uit de richting Chemische Procestechnieken duaal waarmee PTS Boom in september 2020 van start gaat. De leerlingen die kiezen voor dit vakgebied zijn alvast zeker van een job met toekomstperspectief”, besluit gedeputeerde voor Onderwijs Luk Lemmens

Wens je graag meer informatie over de bereiding van de desinfecterende handvloeistof of de opleidingen in het studiegebied Chemie waartoe ook de nieuwe studierichting Chemische Procestechnieken duaal toe behoort? Neem dan contact op via de website van PTS Boom: www.ptsboom.be

(Bericht en foto : Provincie Antwerpen)