Publieke hartstarter ingehuldigd aan Park Spoor Noord

Vanmiddag is een publieke AED ingehuldigd aan de Basisschool het Groene Eilandje aan Park Spoor Noord. Dat is een toestel dat met elektrische shocks het hartritme normaliseert. Er was al een AED aanwezig in de lokale sporthal, maar die was dus niet de klok rond bereikbaar voor het publiek. De lokale ondernemers, de serviceclubs en de oudervereniging van het Groene Eilandje zijn blij dat ze hiermee levens kunnen redden.